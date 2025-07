Daniele De Rossi | Cerco di essere il presidente che desideravo alla Roma tanta pressione

Daniele De Rossi, il cuore pulsante della Roma, si presenta ora in un ruolo diverso, ma con la stessa passione di sempre. Dopo aver tentato di guidare i giallorossi come presidente, la sua esperienza si è interrotta prematuramente, lasciando un vuoto difficile da colmare. Ora, tra sfide e rinascite, De Rossi si prepara ad affrontare un campionato di quarta serie, determinato a dimostrare che il suo amore per la Roma è più forte di qualsiasi ostacolo.

Lo scorso anno era lui al timone, in attesa di preparare una nuova stagione a tinte giallorosse, oggi invece si ritrova in ufficio, con ruolo diverso, a preparare un campionato di quarta serie. L'esperienza di Daniele De Rossi con la Roma si è interrotta anzitempo lo scorso anno, per una prima parte di annata capitolina di grandi difficoltĂ anche dopo il suo corso in panchina. Da allora il tecnico romano non è stato richiamato su alcuna panchina, così ha colto al volo l'occasione per lanciarsi in una nuova avventura. Dal 24 gennaio infatti l'ex capitano e allenatore del club romanista ha acquistato il club di Serie D dell' Ostiamare Lido Calcio ed è diventato presidente della squadra della sua infanzia.

Daniele De Rossi racconta il suo Ostiamare a France Football ? «Cerco di essere il presidente che avrei voluto avere» ? «Quando arrivo al mare mi trasformo. Qui sento calore umano» «Alla Roma avevo molta pressione. Qui mi sento a casa» ? Vai su Facebook

