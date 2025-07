Ponte sullo Stretto Ciucci | Via e Vinca concluse positivamente opera per doppio uso civile e militare

Il futuro del Ponte sullo Stretto di Messina si fa sempre più intrigante, tra approvazioni e polemiche. Ciucci sottolinea come le valutazioni ambientali siano state rispettate, mentre Bonelli insiste sulle violazioni dei vincoli ambientali. La discussione si infittisce, e ora più che mai il progetto si trova al centro di un acceso dibattito tra sostenibilità e sviluppo. Resta da vedere come evolverà questa complessa vicenda, che potrebbe ridefinire l'intera regione.

Il deputato Angelo Bonelli ribadisce la sua accusa di violazione dei vincoli ambientali per il ponte sullo Stretto. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, replica con una nota nella quale precisa che "la Valutazione di impatto ambientale (Via) e la Valutazione di.

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza - La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Ponte sullo Stretto, l'Ad Ciucci: "valutazioni ambientali concluse con esito positivo" - Ciucci: "la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione di Incidenza Ambientale per il ponte sullo Stretto hanno dato esito positivo"

Ponte sullo Stretto, Bonelli: "Non rispetta vincoli ambientali. Ciucci ricorda?" - , Pietro Ciucci , non ricorda che il progetto del Ponte ha ricevuto un parere negativo della Vinca