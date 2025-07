Ponte la Stretto di Messina smentisce Bonelli | Valutazioni ambientali concluse positivamente per Nato non serve nuovo progetto

Il Ponte sullo Stretto di Messina risponde con fermezza alle critiche di Angelo Bonelli, rinnovando la validità delle valutazioni ambientali concluse positivamente e ribadendo che l'opera non necessita di un nuovo progetto. La polemica si infittisce nel dibattito pubblico e politico, mentre le valutazioni ufficiali confermano l’impegno per un’infrastruttura strategica e sostenibile. La questione rimane al centro dell’attenzione, tra aspettative e opposizioni, in un Paese che guarda avanti.

Botta e risposta sul Ponte. La Stretto di Messina replica al parlamentare di Avs Angelo Bonelli su valutazione d'impatto ambientale e Nato. Bonelli, criticando il Dl Infrastrutture adesso sotto esame al Senato, aveva puntato il dito contro la scelta di considerare l'opera di interesse militare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Salvini dopo il sì al decreto Infrastrutture: "Indecisi sul nome da dare al Ponte", Bonelli: "Norma truffa, l'Italia rischia infrazione" - Dopo il via libera al decreto infrastrutture, Salvinì ha espresso soddisfazione, mentre Bonelli resta indeciso sul nome del ponte.

Siccome lo dice Bonelli, sarei cauto. Sennonchè, il tema sollevato, soprattutto con specifico riferimento alla questione MLC per il ponte sullo stretto di Messina vs. spese per la Difesa, mi pare meritevole di attenzione...

IL PROBLEMA | Prisco, sottosegretario all'Interno, conferma - rispondendo a un'interpellanza di Bonelli - che l'opera «può essere considerata ai fini della sicurezza integrata». Ma viene sollevato un nuovo problema

Ponte sullo Stretto, l’Ad Ciucci: “valutazioni ambientali concluse con esito positivo” - Ciucci: “la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione di Incidenza Ambientale per il ponte sullo Stretto hanno dato esito positivo" ... strettoweb.com scrive

Il ponte sullo Stretto di Messina e l’ipotesi di farlo rientrare nelle spese Nato. Alla Camera la prima apertura - L'ammissione del sottosegretario Prisco: «Potrebbe essere infrastruttura coerente con le linee guida dell'Alleanza». Lo riporta msn.com