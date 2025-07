Gaza Netanyahu | Smilitarizzazione Striscia condizione per tregua permanente

In un contesto di tensione e negoziati delicati, Netanyahu pone una condizione chiave per una tregua duratura a Gaza: la smilitarizzazione della Striscia. Mentre si cerca di ottenere il rilascio degli ostaggi e di stabilire un cessate il fuoco temporaneo, le sorti di questa crisi sembrano dipendere da compromessi difficili e scelte strategiche che potrebbero segnare un punto di svolta nella regione. La prossima fase sarà determinante per il futuro della pace in Medio Oriente.

(Adnkronos) – Mentre continuano i difficili negoziati tra Israele e Hamas su una possibile tregua Gaza, "stiamo cercando di ottenere il rilascio della metà degli ostaggi vivi e dei corpi dei caduti, in cambio di un cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni. All'inizio del cessate il fuoco entreremo in negoziati per la fine permanente .

Netanyahu, "Intensificheremo i combattimenti a Gaza. Nessuna tregua dopo il previsto rilascio dell'ostaggio" - Hamas ha annunciato ufficialmente il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Idan Alexander, dopo intense trattative con gli Stati Uniti.

Gaza, Netanyahu detta condizioni per la tregua: cosa ha detto; Gaza, tregua a un passo. Netanyahu vola a Washington mentre Doha accelera; Gaza, Netanyahu apre a tregua temporanea per gli ostaggi.

Tregua a Gaza, non c’è accordo sulla presenza delle truppe israeliane. Netanyahu a Trump: «Dobbiamo finire il lavoro» - Parlando ai giornalisti a Capitol Hill, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele “deve ancora finire il lavoro a Gaza”. Lo riporta ilsole24ore.com

Gaza, la tregua è più vicina. Negoziati a Doha, intesa possibile - Ma rimangono ostacoli da superare sul ritiro dalla Striscia e il disarmo dei miliziani ... Riporta msn.com