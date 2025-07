' Paradossalmente-La scienza in cartapesta' nel centro storico sei opere in cartapesta scienza arte poesia e musica

Paradossalmente, la scienza si trasforma in arte tra le vie del centro storico di Putignano, grazie a "Paradossalmente – La scienza in cartapesta". Questa straordinaria mostra all’aperto, ideata dalla Fondazione Carnevale, in collaborazione con la Città e il CNR, unisce poesia, musica e fisica in un connubio sorprendente. Un evento unico che invita a riscoprire il potere dell’immaginazione e della conoscenza, dimostrando che l’arte può rendere la scienza accessibile e affascinante per tutti.

La Fondazione Carnevale di Putignano, insieme alla Città di Putignano e al CNR – Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, dà vita a "Paradossalmente - La scienza in cartapesta". Il Carnevale di Putignano torna ad abitare l’estate con una mostra a cielo aperto che mette in dialogo arte, fisica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

