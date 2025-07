Tadej Pogacar | La Visma voleva farmi tenere la maglia gialla? Volevo risparmiare pallottole

Tadej Pogacar, il genio sloveno del ciclismo, ha affrontato un’ardua battaglia al Tour de France, con la Visma che cercava di convincerlo a tenere la maglia gialla, mentre lui preferiva risparmiare le forze. Dopo una sesta tappa emozionante, Pogacar ha perso il simbolo del primato di un solo secondo, ma conserva ancora un netto vantaggio di 1’13” su Vingegaard. La corsa verso Parigi si fa sempre più avvincente, e il suo stile strategico...

Tadej Pogacar ha perso la maglia gialla al termine della sesta tappa del Tour de France. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha lasciato il simbolo del primato per un solo secondo all’olandese Mathieu van der Poel, mantenendo comunque il margine di 1’13” nei confronti del danese Jonas Vingegaard, suo grande rivale nella corsa verso il gradino più alto del podio finale a Parigi. Gestione impeccabile per il grande favorito della vigilia, che ha contenuto il forcing della squadra del rivale alla vigilia di una settima tappa molto impegnativa con l’arrivo posto in cima al Mur-de-Bretagne. Il Campione del Mondo ha analizzato la frazione una volta giunto al traguardo: “ Nel finale la Visma (la squadra di Vingegaard, n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar: “La Visma voleva farmi tenere la maglia gialla? Volevo risparmiare pallottole”

