Il Galatasaray si trova di nuovo a un passo dal fallimento nelle trattative di mercato: dopo l’addio di Calhanoglu all’Inter, arriva anche il secco no del Napoli per Osimhen. Due no che gettano ombre sul futuro delle operazioni in Turchia e alimentano dubbi sulla strategia di rinforzo del club. Cosa sta realmente bloccando le ambizioni dei giallorossi? La risposta è più complessa di quanto sembri, e potrebbe cambiare gli equilibri di tutto il calcio europeo.

Dopo il no dell’Inter per la cessione di Calhanoglu arriva anche quello del Napoli per Osimhen: ecco il motivo della chiusura dei partenopei al Galatasaray. ALTRO NO – Il soggiorno in Italia del Galatasaray non dà i frutti sperati. Dopo la chiusura dell’Inter per un’eventuale operazione di trasferimento di Hakan Calhanoglu, di cui si è parlato ieri sera, oggi anche il Napoli blocca la trattativa per la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen. A raccontarlo, spiegando i motivi che hanno condotto a questa decisione, è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Galatasaray, il Napoli chiude le porte come l’Inter per Calhanoglu: il punto sulla situazione legata a Osimhen. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Galatasaray, dopo Calhanoglu si blocca anche Osimhen: il motivo – Sky

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray - L’attesa è finita: Hakan Calhanoglu rimane all’Inter. Dopo settimane di dubbi e rumors sul suo possibile trasferimento al Galatasaray, il centrocampista turco ha deciso di proseguire la sua avventura nerazzurra.

Osimhen-Galatasaray, salta tutto? "Non metteremo mai a rischio il club a livello finanziario" - C'era anche l'intermediario George Gardi oggi a pranzo con il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, e il Napoli. Secondo informazione.it