Netanyahu senza risultati in 2 mesi useremo la forza

Netanyahu, dopo due mesi di sforzi infruttuosi, minaccia l’uso della forza: “Siamo determinati a riportare a casa tutti gli ostaggi”. Con il cessate il fuoco, partiranno negoziati per una pace duratura, ma solo se Hamas sarà disarmata e Gaza smilitarizzata. Se non si raggiungeranno questi obiettivi entro 60 giorni, le forze israeliane sono pronte a intervenire con decisione, dimostrando che la pazienza ha un limite.

"Siamo determinati a riportare a casa tutti gli ostaggi. All'inizio di questo cessate il fuoco entreremo immediatamente in negoziati per porre fine alla guerra in modo permanente. Ma per arrivare a questo obiettivo, ci devono essere condizioni minime: disarmo di Hamas, smilitarizzazione di Gaza e nessuna capacità militare o di governo per Hamas. Se sarà possibile raggiungerle con la diplomazia, tanto meglio. Ma se ciò non accadrà entro 60 giorni di tregua, lo raggiungeremo con altri mezzi, con l'uso della forza, la potenza del nostro eroico esercito". Lo dice il primo ministro Benyamin Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu, senza risultati in 2 mesi useremo la forza

In questa notizia si parla di: netanyahu - risultati - mesi - useremo

Netanyahu, senza risultati in 2 mesi useremo la forza; Netanyahu, senza risultati in 2 mesi useremo la forza; Netanyahu, senza risultati in 2 mesi useremo la forza.

Netanyahu, senza risultati in 2 mesi useremo la forza - All'inizio di questo cessate il fuoco entreremo immediatamente in negoziati per porre fine alla guerra in modo perm ... Secondo gazzettadiparma.it

Netanyahu, avanti per molti mesi, non cedo alle pressioni - "La guerra proseguirà ancora molti mesi": lo ha ribadito il premier Benyamin Netanyahu in una conferenza stampa. Da ansa.it