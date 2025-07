post alluvione ravone regione e comune di bologna valutano reclamo dopo il ricorso accolto dal tribunale

attenta considerazione, i prossimi passi per garantire la sicurezza e il risarcimento ai cittadini coinvolti. La decisione del tribunale rappresenta un importante momento di riflessione sulla gestione delle emergenze idriche e sulla tutela dei residenti, aprendo un fronte di discussione che coinvolge tutte le istituzioni locali. È fondamentale ora che Regione e Comune agiscano con responsabilità e trasparenza, affinché si trovino soluzioni concrete per prevenire future alluvioni e riparare i danni subiti dalla comunità .

Bologna, 10 luglio 2025 – Dopo la decisione del giudice del Tribunale civile di Bologna, Paolo Siracusano, che ha accolto il ricorso di danno temuto di 20 residenti in via di Ravone, via del Genio e via Zoccoli contro Comune e Regione per l’esondazione del torrente Ravone nell’ottobre 2024, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna – si legge in una nota – “prendono atto dell’ordinanza del Tribunale e valutano, con la necessaria attenzione e nel rispetto delle sedi competenti, di presentare reclamo ”. Secondo l’ordinanza del Tribunale i due enti dovrebbero versare 3,6 milioni come deposito cauzionale o sotto forma di una polizza assicurativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it