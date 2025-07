Sutalo resta in orbita Serie A | il Porto deve agire in fretta | CMIT

Josip Sutalo resta in orbita Serie A: il Porto deve agire in fretta per assicurarsi le sue prestazioni. Dopo aver sfiorato la Fiorentina nel 2023, il difensore croato è rimasto un obiettivo caldo, e ora il club portoghese potrebbe approfittare di questa situazione. Con un valore economico ancora elevato e un talento promettente, Sutalo rappresenta un acquisto di grande valore che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. Il mercato si infiamma: il futuro del difensore è ancora tutto da scrivere.

Il difensore croato è stato vicino alla Fiorentina nel 2023, prima del passaggio all’Ajax Josip Sutalo ha sfiorato la Serie A nell’estate di due anni fa. Ci provò concretamente la Fiorentina, ma alla fine a spuntarla fu l’ Ajax versando nelle casse della Dinamo Zagabria circa 20 milioni di euro. Ancora oggi è la quinta operazione più importante, in termini economici, di tutta la storia della società croata. Sutalo resta in orbita Serie A: il Porto deve fare in fretta (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dopo due anni in Eredivisie, il difensore nato in Bosnia potrebbe dire addio ai ‘Lancieri’, coi quali ha collezionato 77 presenze e messo a segno 4 gol. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sutalo resta in orbita Serie A: il Porto deve agire in fretta | CM.IT

In questa notizia si parla di: sutalo - serie - resta - orbita

Sutalo resta in orbita Serie A: il Porto deve agire in fretta | CM.IT.

Orbita, il nuovo pallone della Serie A - la Repubblica - E’ firmato Puma, le grafiche richiamano le colorway degli anni ’80 e ’90. Come scrive repubblica.it

TMW - Asta internazionale per Sutalo: Premier e Bundes in pole ... - Josip Sutalo si allontana dalla Serie A e molto difficilmente la Fiorentina riuscirà a piazzare il colpo per regalare il giocatore a Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. Si legge su tuttomercatoweb.com