Ucraina pioggia di droni su Kiev Due morti e 14 feriti

L’ombra del conflitto si estende ancora su Kiev, colpita da una pioggia di droni e razzi che ha provocato vittime innocenti. La tensione tra Ucraina e Russia si fa sempre più palpabile, lasciando unbilancio doloroso e preoccupante. La guerra non mostra segni di tregua, e il destino delle persone continua a essere appeso a un filo sottile. La questione rimane aperta, chiedendo una riflessione urgente sulla pace e la sicurezza nell’area.

L’Ucraina è sempre nel mirino di Mosca. Almeno due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in attacchi russi con droni e razzi lanciati sulla capitale. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, pioggia di droni su Kiev. Due morti e 14 feriti

