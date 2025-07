Caserme Montelungo e Colleoni firma e posa della prima pietra

IL CANTIERE. Parte il progetto di riqualificazione: l’area sarà trasformata in un moderno campus universitario. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Caserme Montelungo e Colleoni, firma e posa della prima pietra

In questa notizia si parla di: caserme - montelungo - colleoni - firma

Montelungo e Colleoni: le ex caserme si trasformano in studentati con 282 posti letto - Le ex caserme di Montelungo e Colleoni si affacciano a una nuova vita, diventando un polo di innovazione e formazione.

Ieri la firma per la riqualificazione delle ex caserme Montelungo e Colleoni: 15 milioni dalla Regione per residenze e spazi universitari Vai su Facebook

Bergamo, 15 milioni per riqualificare ex caserme Montelungo Colleoni; Caserme Montelungo e Colleoni, firma e posa della prima pietra; Al via i lavori delle ex caserme Montelungo e Colleoni: posata (e firmata) la prima pietra.

Caserme Montelungo e Colleoni, firma e posa della prima pietra - Parte il progetto di riqualificazione: l’area sarà trasformata in un moderno campus universitario. Come scrive ecodibergamo.it

Rigenerazione da 80 milioni,al via lavori a ex caserme a Bergamo - Partono i lavori per trasformare le ex caserme Montelungo e Colleoni di Bergamo in uno studentato con 282 posti letto, aule universitarie una residenza universitaria convenzionata da 170 posti ma anch ... Riporta ansa.it