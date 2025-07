Akinsanmiro Inter i nerazzurri pronti a blindare il centrocampista | accordo ad un passo per il rinnovo! I dettagli

L'Inter si prepara a blindare uno dei giovani più promettenti del suo settore giovanile: Ebenezer Akinsanmiro. Il club nerazzurro è ormai ad un passo dal siglare il rinnovo contrattuale, confermando l'investimento nel talento nigeriano classe 2004. Con un progetto chiaro di valorizzazione e crescita, l'Inter vuole assicurarsi le sue qualità per il futuro. Ecco tutti i dettagli di questa importante operazione.

Il calciomercato Inter ha deciso di puntare con decisione su Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004, considerato uno dei prospetti più promettenti nel panorama calcistico giovanile. Dopo aver trascorso una stagione positiva in prestito alla Sampdoria in Serie B, il club nerazzurro ha in programma di blindare il giovane talento con un prolungamento del contratto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter sta definendo un accordo che prevede il rinnovo del contratto di Akinsanmiro fino al 2029.

