A Roma il mondo libero per Kiev Meloni evoca l’Italia del boom economico Appello ai Volenterosi | restiamo uniti

a Roma, la Russia e il mondo devono comprendere che l’Italia si schiera a fianco di Kiev con fermezza e solidarietà. In un momento storico così delicato, il nostro Paese richiama l’unità e la determinazione del boom economico per sostenere la libertà e la sovranità dell’Ucraina. È un appello ai volenterosi affinché restino uniti: perché, come sottolineato da Mattarella, la pace justa richiede impegno condiviso e una posizione chiara.

«Oggi è più che mai cruciale che Kiev avverta che non è sola: questo messaggio è il primo significato di questa Conferenza». Alla fine della prima giornata di lavori è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a ribadire il dato centrale della Ukraine Recovery Conference, in svolgimento a Roma alla Nuvola di Fuksas. «Una pace apparente a condizioni ingiuste ha sempre vita breve. Per questo – ha ribadito il capo dello Stato – questa guerra riguarda l’intera comunità internazionale. Far prevale il diritto internazionale riflette il comune sentire dell’umanità, non è un esercizio astratto e utopico». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Roma il mondo libero per Kiev, Meloni evoca l’Italia del boom economico. Appello ai Volenterosi: restiamo uniti

Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina - In un momento di grande tensione internazionale, Zelensky si reca a Roma, incontrando il Papa, Mattarella e Meloni, per rafforzare il sostegno globale all’Ucraina.

“Esprimo grande amicizia all’Ucraina e pieno sostegno a Kiev”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella ricevendo Zelensky al Quirinale. Il leader ucraino è a Roma. #mattarella #zelensky Vai su Facebook

Meloni a Conferenza: 'Impegni da 10 miliardi, da Roma primo passo'; Meloni: «Impegni da oltre 10 miliardi a Conferenza Ucraina». Mattarella: «Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola»; A Roma la Conferenza per l'Ucraina. Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito. Impegni per oltre 10 miliardi'.

A Roma la conferenza per l'Ucraina, Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito. Impegni per oltre 10 miliardi' - Tajani: 'Mandiamo il messaggio che Kiev non è sola. Come scrive ansa.it

A Roma la conferenza per l'Ucraina, Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito' - Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione ... Si legge su ansa.it