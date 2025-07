Qual è la borsa più costosa della storia? La Birkin di Jane venduta all’asta per 8,6 milioni di euro

Un’icona della moda, della cultura pop e dell’attivismo: la Birkin originale cambia proprietario a una cifra da record mondiale Un prezzo stellare di 8,6 milioni di euro, inclusi i diritti d’asta: è quanto un collezionista giapponese ha pagato oggi da Sotheby’s, a Parigi, per la prima borsa Birkin creata da Hermès per Jane Birkin, attrice, cantante e icona di stile internazionale. Un’asta che ha superato ogni previsione e che ha proiettato questo accessorio nell’Olimpo degli oggetti di moda più costosi della storia, insieme al celebre maglione con la pecora nera di Lady Diana, venduto per 1,4 milioni di dollari nel 2023. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Qual è la borsa più costosa della storia? La Birkin di Jane venduta all’asta per 8,6 milioni di euro

