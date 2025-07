anche rosy bindi tra gli evacuati della pineta di castiglione della pescaia in fiamme

Anche Rosy Bindi, ex ministro e presidente della Commissione Antimafia, è stata coinvolta nell’incendio che ha devastato la pineta di Castiglione della Pescaia. Arrivata da poco a Roccamare per visitare i nipoti, ha vissuto un momento di grande paura durante l’evacuazione del campeggio Santapomata. La sua testimonianza offre una prospettiva unica sull’emergenza che ha colpito questa splendida area toscana.

Tra i testimoni del l’incendio nella pineta di Castiglione della Pescaia c’è anche Rosy Bindi, ex ministro ed ex presidente della Commissione Antimafia. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, Bindi era arrivata da poche ore a Roccamare per far visita ai nipoti, che stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare. E’ stata poi improvvisamente coinvolta nell’evacuazione del campeggio Santapomata a scopo precauzionale. Rosy Bindi tra gli evacuati della pineta. È una giornata drammatica per il territorio grossetano, ancora una volta messo in ginocchio dagli incendi boschivi. Un vasto rogo – ora spento – è scoppiato in località Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia, minacciando abitazioni, strutture ricettive e la storica pineta di Roccamare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it