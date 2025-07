Malpensa in viaggio con gli Stati d' animo di Pako Bono

Un viaggio attraverso le emozioni prende vita all’aeroporto di Milano Malpensa, un crocevia mondiale di culture e storie. Qui, tra voli e attese, si apre la mostra “Stati d’animo” di Pako Bono, un’esplorazione artistica che invita a riflettere sull’identità nei luoghi di transito. Un’occasione unica per unire arte, cultura e viaggio: scopri come l’arte può arricchire ogni partenza e arrivo.

In viaggio all’ aeroporto di Milano Malpensa - grande hub internazionale per il traffico aereo - accompagnati da proposte e percorsi di cultura, riflessione e sperimentazione artistica. Nell’ area imbarchi Extra Schengen è stata infatti inaugurata la nuova mostra “ Stati d’animo ” firmata da Pako Bono, artista contemporaneo che attraverso la pittura, esplora il senso dell’identità nei luoghi di transito e di movimento, curata da Alberto Mattia Martini presente assieme all’autore con Daniela Mainini vice presidente di Sea Aeroporti di Milano. Il progetto prende ispirazione da uno dei cicli pittorici più significativi del futurismo italiano, " Gli stati d’animo " (1911-1912) di Umberto Boccioni, oggi conservato tra il Museo del Novecento di Milano e il MoMA di New York. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Malpensa, in viaggio con gli "Stati d'animo" di Pako Bono

