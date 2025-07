Cultura inaugurata a Roma mostra ‘Acea Heritage’

A Roma, nasce “Acea Heritage”, una mostra che celebra 116 anni di storia e cultura dell’istituzione idrica più antica d’Italia. Un affascinante viaggio tra opere, documenti e oggetti che svelano il ruolo cruciale di Acea nello sviluppo sociale, economico e civile del Paese. Con l’inaugurazione guidata dalla Presidente Barbara, questa esposizione si propone di valorizzare un patrimonio ricco di memoria e innovazione, invitando tutti a scoprire le radici di un’azienda che ha plasmato la nostra vita quotidiana.

(Adnkronos) – Nasce Acea Heritage, una mostra per raccontare la storia e la cultura di Acea, un viaggio tra opere, documenti e oggetti per scoprire come il primo operatore idrico in Italia, nei suoi 116 anni di attività, ha contribuito alla crescita economica, sociale e civile del Paese. Ad inaugurarlo la Presidente di Acea Barbara . 🔗 Leggi su Ildifforme.it