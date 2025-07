Olbia incendio vicino all’aeroporto | voli dirottati o cancellati

Un violento incendio vicino all’aeroporto di Olbia ha causato il caos nel traffico aereo, con voli dirottati, cancellati e ritardi significativi. La situazione ha messo in difficoltà decine di passeggeri, costretti a riprogrammare i loro viaggi tra Alghero, Cagliari, Roma, Pisa e Figari. La questione è ancora in evoluzione: scopriamo insieme come si sta gestendo questa emergenza e quali sono le soluzioni adottate per garantire la sicurezza di tutti.

(Adnkronos) – Un grosso incendio vicino all’aeroporto di Olbia ha mandato in tilt il traffico aereo. Dal tardo pomeriggio tutti i voli sono stati ritardati, cancellati o dirottati. Undici gli aerei costretti a raggiungere una destinazione alternativa tra Alghero, Cagliari, Roma, Pisa e Figari (Corsica), 11 quelli ritardati e 5 quelli cancellati. Per domare le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Olbia, incendio vicino all’aeroporto: voli dirottati o cancellati

