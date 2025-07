Vuelta 2025 Pogacar verso la partecipazione

Roma, 10 luglio 2025 – Mentre il Tour de France 2025 si apre tra emozioni e sorprese, l’attenzione si sposta già verso la Vuelta 2025, che quest’anno celebra un traguardo speciale: 80 edizioni e 90 anni di storia. Un evento che promette grandi sfide e protagonisti di peso, con Tadej Pogacar pronto a fare la sua mossa. Quando si parla di questa categoria…

Roma, 10 luglio 2025 - Il Tour de France 2025 è appena alle prime battute, ma qualcuno pensa già al successivo Grande Giro in calendario, la Vuelta 2025, che quest'anno taglierà la doppia cifra tonda: 80 edizioni, per 90 anni di vita che, a detta del direttore Javier Guillen, meriterebbero una startlist ricca di pezzi grossi del ciclismo. Quando si parla di questa categoria, inevitabilmente i primi pensieri vanno a Tadej Pogacar, che dal canto suo non ha negato di avere tra gli obiettivi a breve termine la conquista delle (poche) corse non ancora presenti nel suo palmares: tra esse c'è proprio quella spagnola, che potrebbe essere nel mirino a strettissimo giro di posta.

