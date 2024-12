Ilrestodelcarlino.it - Camminata Solidale di Natale a Meldola: raccolta fondi per la ricerca oncologica

Domani asi terrà la prima ‘di’. Un percorso di 2,5 km lungo le vie del centro con soste per brevi descrizioni di fatti, persone e paesaggi significativi. Lamira a promuovere l’attività fisica e si propone di raccoglierea favore dellain campo oncologico. Le quote di partecipazione andranno, infatti, all’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs. Per rendere speciale la, ogni partecipante riceverà un berretto da Babboe potrà godere di un punto ristoro finale. Ritrovo e iscrizioni alla Casa Accoglienza San Giuseppe (via Paolo Mastri 14) dalle 10 alle 14. La partenza è alle 14,30. Quota di partecipazione 10 euro, gratis bimbi fino a 10 anni. Info: biblioteca@comune..fc.it - 0543.495143.