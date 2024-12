Anteprima24.it - Agente aggredito nel carcere a Salerno, 20 giorni di prognosi

Tempo di lettura: 2 minutiBrutale aggressione ai danni di undella polizia penitenziaria, ieri sera, neldi, durante le operazioni di chiusura delle camere detentive: un detenuto extracomunitario della sezione comune ha colpito il poliziotto con dei pugni al volto. Il poliziotto è stato subito soccorso e trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. I sanitari gli hanno riscontrato un grosso ematoma al capo: laè stata di 20. L’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria (USPP) “condanna con fermezza questa ennesima aggressione, che evidenzia la grave situazione di insicurezza all’interno deldi”. “È inaccettabile che gli agenti di polizia penitenziaria continuino a subire violenze in un contesto lavorativo già di per sé difficile. Ildiè ormai fuori controllo, e servono misure immediate per ristabilire l’ordine”, afferma il segretario nazionale Giuseppe Del Sorbo.