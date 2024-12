Lettera43.it - Usa, Trump nomina David Perdue ambasciatore in Cina

Leggi su Lettera43.it

Donaldnominerà l’ex senatore della Georgiain. L’ha annunciato egli stesso sul suo social Truth. «Annuncio – ha scritto – che l’ex senatore degli Stati Uniti,, ha accettato la miacome prossimodegli Stati Uniti nella Repubblica popolare cinese».Chi èNato nel 1949 a Macon, in Georgia,è stato eletto senatore degli Usa nel 2015 in seguito del ritiro di Saxby Chambliss. Alle elezioni del 2020 si è ricandidato per ottenere una riconferma, risultando in vantaggio sullo sfidante democratico Jon Ossoff con il 49,7 per cento. Al ballottaggio, però, il dem ha prevalso di circa 50 mila voti (poco più dell’1 per cento), determinando la sua sconfitta. Secondo alcuni politologi, la mancata rielezione è imputabile all’eccessivo supporto che, durante il suo mandato da senatore, ha dato all’amministrazione