Tragedia a Cagliari | trovati morti in casa marito e moglie Malore o avvelenamento?

Leggi su Dayitalianews.com

, rispettivamente di 79 e 82 anni, sono stati rinella loroin via Ghibli, nel Quartiere del Sole. Una doppia morte in circostanze misteriose sulla quale stanno indagando gli inquirenti.Una duplice morte che si tinge di giallo: come sono deceduti?A fare il tragico ritrovamento è stato il figlio della coppia, che subito ha dato l’allarme. Lui si chiamava Luigi Gulisano, agente di commercio in pensione originario di Catania, mentre lei si chiamava Marisa Dessì, originaria di.Il figlio ha ritrovato i corpi dei genitori sul pavimento della stanza usata come studio, che giacevano uno di fianco all’altro. Sul posto si sono precipitati i soccorritori dell’1-1-8, che però non hanno potuto fare niente per salvare i due coniugi.