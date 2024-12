Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al via da domani sabato 7 dicembre il piano di mobilità messo appunto per il periodo natalizio per migliorare l’accesso alle vie del centro storico saranno attive anche quest’anno le due linee bus circolari gratuito free uno è freddo la prima in partenza da Termini la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentiranno di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e ferma e strategiche lungo il percorso le linee saranno operative tutti i giorni dal 7 dicembre al 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code nelle ore di maggiorsempre su via del Foro Italico settimana del 7 e 8 dicembre ed ancora del 14 e 15 dicembre resterà chiuso tra le 7:30 e le 16 il tratto tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico per lavori notturni chiusura dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina del sottovia Ignazio Guidi e del sottovia Corso d’Italia in direzione di piazzale Flaminio deviat e anche le linee bus 89 490 e 495 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito