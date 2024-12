Oasport.it - Scacchi, ai Campionati Italiani Assoluti 5 in testa a due turni dalla fine! Si delineano le vette tra femminile e Under 20

Quando si pensa di aver visto tutto, ecco che accade di più. Aidi, gliregalano una situazione a dir poco incredibile a soli dueconclusione. Al comando, infatti, ci sono ben cinque giocatori a quota 6 punti. Si tratta di Sabino Brunello, Luca Moroni, Francesco Sonis, Sebastian Iermito e Gabriele Lumachi.In particolare, al quartetto già inieri si aggiunge Moroni, che prima trova un bel sacrificio di Torre contro Alberto David e poi si ritrova con il matto in otto mosse in mano dopo un bruttissimo errore da parte del Nero, che dopo 31 tratti preferisce abbandonare all’istante una volta realizzata la situazione persa. Brunello, invece, rischia addirittura di perdere contro Claudio Paduano, che lo grazia non una, ma anzi due e forse pure tre volte con il Bianco, accordandosi poi per la patta in posizione leggermente superiore dopo 45 mosse (va però detto che il finale di Donna, Torre e Cavallo contro Donna, Torre e Alfiere con quattro pedoni aera di ben complessa interpretazione).