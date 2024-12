Calciomercato.it - Riecco Bennacer, ma Fonseca vuole un altro centrocampista: la scelta è fatta

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime sul possibile affare in mediana da parte dei rossoneri. Il Milan pensa seriamente di prendere un nuovo giocatore per far felice il portogheseGià martedì il messaggio era arrivato forte e le scelte per Bergamo vanno ancora verso questa direzione. Pauloha bisogno di un nuovoda affiancare a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana., maun: la(LaPresse) – Calciomercato.itDomani contro l’Atalanta l’olandese e il francese saranno chiaramente la coppia titolare, ma in panchina ci sarà il solo Ruben Loftus-Cheek, che in realtà il tecnico portoghese ultimamente ha impiegato soprattutto da trequartista, come vice Christian Pulisic. Alle spalle di Reijnders e Fofana c’è dunque il vuoto, anche perché Yunus Musah, ormai è l’equilibratore, che viene impiegato sulla destra per dare sostanza e consistenza alla squadra.