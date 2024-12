Ilrestodelcarlino.it - Riapre il Teatro Romano, il più antico di Bologna

, 6 dicembre 2024 - Chiuso da circa vent'anni, ilin via de' Carbonesii battenti oggi, venerdì 6 dicembre, grazie alle visite guidate dell'associazione Succede solo a, che proseguiranno fino al 28 dicembre e sono già tutte sold-out. Costruito intorno all'88 a.C., vanta un affascinante primato: è il piùin muratura. "Fu costruito oltre 2000 anni fa, in epoca tardo-repubblicana - spiega Elena Selmo, vicepresidente dell'associazione -, quando avvenne un passaggio cruciale per la città: Bononia, da colonia romana divenne un municipium e questo consentì agli abitanti di ottenere la cittadinanza romana". Sarà dunque un piccolo viaggio nel tempo per ammirare i resti del, rinvenuti a partire dal 1978, in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione del palazzo gentilizio in cui sorge: la cavea semicircolare, ovvero la gradinata destinata al pubblico e la parte inferiore in cui sedevano le autorità cittadine.