Promozione / Scontro diretto tra le big del Girone A a Jesi e Rio Salso

Il calendario, alla penultima giornata dell’andata, mette di frontena – Fermignanese e Tavullia Valfoglia – Vismara: in pratica le prime quattro in classifica generale. Fari puntati sulla gara del sabato a Marina che ospiterà il Moie Vallesina. Il Barbara Monserra sarà a Villa San Martino, il Sassoferrato Genga a Lunano. Pesaresi dal Chiesanuova alla PergoleseVALLESINA, 6 dicembre 2024 – Dopo i ‘botti’ di Coppa Italia con il passaggio in semifinale di Marina e S.Orso si ritorna al campionato.Per ciò che riguarda ilA dellanella penultima gara deld’andata il calendario mette di fronte, domenica pomeriggio, le prime quattro in classifica generale:na -Fermignanese e Tavullia Valfoglia – Vismara.Un turno non decisivo ai fini della classifica ma sicuramente importante, anche per incominciare a guardare al titolo di campione d’inverno, e sicuramente per definire le gerarchie in un campionato abbastanza equilibrato senza un vera leader.