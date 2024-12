Anticipazionitv.it - Mario Cusitore torna a Uomini e Donne: il cavaliere divide il pubblico

Leggi su Anticipazionitv.it

Al Trono Over di, ilto in studio dopo un periodo d’assenza, suscitando subito l’interesse di dame e. Durante la registrazione del 3 dicembre 2024, ilha espresso il desiderio di conoscere Prasanna e Valentina, attirando commenti contrastanti in studio e sui social. Le reazioni degli opinionisti e le sue prime interazioni promettono sviluppi intriganti nelle prossime puntate. Riuscirà a conquistare il cuore di una dama?Il ritorno di: cosa è successo a?Stando alle anticipazioni, durante una registrazione diha fatto il suo ritorno al Trono Over. Dopo un periodo lontano dai riflettori, ilha dichiarato di essere pronto a rimettersi in gioco per trovare una relazione stabile.