Marinangeli | | Commissione sull’ex Ballarin

Lorenzochiede unasul cantiere dell’ex. Un tema che continua a generare interrogativi e malumori. Il consigliere ha avanzato la richiesta di istituire unaper fare piena chiarezza sull’andamento dei lavori e sulle reali prospettive dell’area. "In tanti mi chiedono che cosa stanno facendo ale io, sinceramente, a due anni di distanza dall’inizio di tutta questa storia, non so cosa rispondere. Hanno voluto buttare giù la curva, non hanno voluto ascoltare nessuno né prendere in esame il progetto che era già stato realizzato. Si sono messi in mano a un archistar, ma ad oggi noi non sappiamo che cosa nascerà in quel posto". Il consigliere ha evidenziato come la situazione sia rimasta in una fase di stallo, con poche certezze e molte domande.