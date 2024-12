Sport.periodicodaily.com - Mantova-Pisa: le probabili formazioni

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per agguantare la zona playoff i lombardi dovranno vedersela contro i toscani che stanno rifiatando dopo aver guardato tutti dall’alto.si giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lombardi sono reduci da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali il pareggio a reti bianche contro il Modena. Un punto complessivamente prezioso che ha fatto salire la squadra di Possanzini a quota 18 punti in classifica, ad una sola lunghezza dalla zona playoff.Dopo essere stati al comando della classifica per tanto tempo, i toscani sono alle prese con una piccola flessione, come si è visto nel pari casalingo contro il Venezia nell’ultimo turno di campionato.