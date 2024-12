Thesocialpost.it - Malattia misteriosa in Congo, allerta del ministero anche in Italia: “Aumentare i controlli in porti e aeroporti”

Un’epidemia di origine sconosciuta ha colpito la provincia di Kwango, nella Repubblica Democratica del, causando almeno 71 decessi confermati, con stime che parlano di un numero totale tra 67 e 143 morti. La, simile all’influenza ma con sintomi più gravi, si sta diffondendo rapidamente e ha spinto il governo a circoscrivere la zona colpita con un cordone sanitario.Leggi, paura per lache ha già causato la morte di 79 bambiniScatta l’inL’partita dalsta già causando ripercussioniinse per ora solo indirettamente. Al momento non c’è alcun allarme ufficiale e nemmeno limitazioni di alcun tipo. Però si continua a monitorare la situazione. L’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera), organo deldella Salute, che ha strutture in tutti gli aeroe ini, ha inviato una lettera con una serie di raccomandazioni a tutte le sedi nei punti d’ingresso in