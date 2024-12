Liberoquotidiano.it - "Ma che cazz*** dici!". Sinner, Berrettini perde la pazienza e sbotta in diretta | Video

Matteoe Jannikhanno dato spettacolo. No, questa volta non sul campo di gioco. Ma durante la serata dei Supertennis Awards 2024, l'evento a Milano presentato da Piero Chiambretti. Il numero uno al mondo è scoppiato a ridere quando l'amico e collega èto scherzosamente dopo una sua risposta., infatti, non è riuscito a trattenersi: "Ma che caz***?". "Battere un amico dispiace. o no?", ha domandato Piero Chiambretti a Jannikindicando al contempolì al suo fianco. "Sempre", ha replicato l'altoatesino. Ma a quel punto,si è sentito in dovere di smentire: "Ma che!". Il tennista, con la sua risposta, ha voluto mandare un chiaro messaggio al numero uno al mondo: 'Non solo mi batti, ma ti prendi anche gioco di me'.