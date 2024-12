Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Murisier verso il colpaccio, Italia non all’altezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.59 Striedinger 20° a 2.23. Chiaramente ora illlo calerà, i migliori sono già scesi. Tocca allo svizzero Marco Kohler, ma prima una pausa tecnica.19.57 Sejersted finisce alle spalle di Paris: 16° a 1.79. Tocca all’austriaco Otmar Striedinger.19.57 Lo scandinavo è dietro 6 decimi al secondo intermedio. Niente podio.19.55 Rogentin 11° a 1.52. Attenzione ora all’imprevedibile norvegese Adrian Smiseth Sejersted.19.54 Riprende la gara con lo svizzero Stefan Rogentin.19.53 Cosa vogliamo dire, dunque? Che lo sciè cambiato. Per i materiali ed i tracciati attuali, sempre più angusti, anche inemerge chi ha doti da gigantista, in particolare su piste tecniche come la Birds of Prey. Vita dura dunque per i ‘velocisti’ di una volta.