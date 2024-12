Libri | ‘O srngar ea chiatt’ nei manifesti funebri la storia di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

«O», «o causularo», «a signor ro collocament», a chiatt. Dal siringaio (chi fa le iniezioni a domicilio) al calzolaio, dall’impiegata dell’ufficio di collocamento alla grassona: sono alcuni dei soprannomi in dialetto napoletano che, ancora oggi, i parenti di una persona defunta affiancano al nome suiaffissi, di solito, nella zona in cui era vissuta e aveva lavorato. Un modo, in una città in cui spesso ci si chiama solo solo col soprannome, per far arrivare la notizia a tutti quelli che conoscevano il morto, o la morta. Federico Albano Leoni, filologo e docente di glottologia per 30 anni alla Federico II di, ora in pensione, ha raccolto negli anni migliaia di questi: una collezione unica che è anche una mostra virtuale accessibile a tutti sul sito www.