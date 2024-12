Lecco-Caldiero Terme oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Rigamonti-Ceppi valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. La formazione lombarda, dopo il pareggio della scorsa settimana contro l’Albinoleffe, spera di ritrovare una vittoria che ormai manca da molto tempo, in modo tale da restare a contatto con la zona playoff del girone A., come seguire il matchLa compagine ospite, dal suo canto, sta vivendo un grande momento di difficoltà dato che arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e ha bisogno di centrare un successo per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253.