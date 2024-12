Lanazione.it - Laureati d'oro e argento di Agraria a Pisa: il racconto di un partecipante

, 6 dicembre 2024 - Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia per festeggiare le nozze d’oro e d’con la laurea in. L’occasione è stata quella del primo centenario dell’istituzione dell’istruzione superiore(1924) e contestualmente della nascita dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali. Padrona di casa la neoeletta direttorice del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, la professoressa Cristina Nali, prima donna a dirigere la prestigiosa struttura, erede della più antica sede di insegnamento agrario al mondo. Le relazioni di apertura sono state affidate ad Amedeo Alpi, già docente di Fisiologia vegetale ae vice-presidente dell’Accademia dei Georgofili, a Bruno Ronchi dell’Università della Tuscia e a Luigi Casanovi, presidente dell’Ordine di, Lucca e Massa-Carrara, i quali hanno tratteggiato, nell’ordine, le varie evoluzioni a livello locale e nazionale della formazione universitaria in campo agrario e le interessanti prospettive occupazionali dei professionisti di settore.