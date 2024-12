Sport.quotidiano.net - Il Torneo scalda i motori. Le novità dell’edizione 75

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quarantadue anni fa, nell’estate del 1982 prima di vincere – l’anno successivo – uno storico scudetto della Roma, con la maglia verdeoro del Brasile fece tremare gli azzurri di Enzo Bearzot nella sfida al mondiale di Spagna. Paulo Roberto Falcao è stato un grande giocatore del Brasile, cresciuto nell’International di Porto Alegre. Fin qui la storia. Il presente è che i suoi ‘nipotini’ saranno presenti per la prima volta alla 75ª Viareggio Cup che prenderà il via il prossimo 17 marzo. A cento giorni dal via della manifestazione “tre quarti di secolo” il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi ha ufficializzato questa presenza di prestigio. "Spero che ne arrivino altre nei prossimi giorni – ha aggiunto –: abbiamo invitato tutte le squadre italiane, alcune come Torino, Sampdoria, Sassuolo e Rappresentativa di serie D hanno già confermato la loro presenza, altre lo hanno fatto solo verbalmente".