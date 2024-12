I contadini vedono i gabbiani nella zona ovest di Londra

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-05 23:41:55 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il Fulham ha trionfato 3-1 sul Brighton al Craven Cottage in un emozionante incontro di Premier League.Alex Iwobi ha rubato i riflettori in una notte ventosadi.Nonostante la pressione incessante e i momenti brillanti del Brighton, la squadra di Marco Silva ha sfruttato le opportunità cruciali per conquistare tutti e tre i punti.La partita è iniziata in modo caotico, con il portiere del Brighton Bart Verbruggen che ha regalato al Fulham il primo gol appena al quarto minuto.Tentando di giocare da dietro, Verbruggen passa direttamente a Iwobi, che con calma infila la palla in porta aperta per portare i padroni di casa in vantaggio.È stato il gol più veloce in casa del Fulham in Premier League dall’agosto 2022.