Guidone tra campo e sentimenti Che emozione tornare a Ravenna Occhio siamo solidi e in forma

"Sarà una partita speciale". Marcotorna al Benelli. Lo farà domenica, con la maglia della Cittadella Vis Modena, matricola che aveva cominciato la stagione con due vittorie ‘clamorose’ contro Piacenza e Pistoiese, e che ora veleggia a centro classifica.è stato il capitano delper le due stagioni di serie D 2021-22 e 2022-23 (73 presenze, con ben 32 reti in campionato), raggiungendo i playoff in una occasione. A 38 anni, dopo l’esperienza della passata stagione alla Clivense, si è rimesso in gioco, senza peraltro perdere il vizio del gol, avendo già segnato 7 reti: "Affrontiamo una partita importante, come lo sono tutte in questo campionato così difficile. Per me diventa però una partita speciale, perché giocherò questa sfida da ex. Torno in uno stadio dove sono stato il capitano per due anni.