Gli Houston Rockets sono in rampa di lancio

L'ultima volta che glihanno vinto 14 o più gare delle prime 20 era il 2017/18: Daryl Morey era il General Manager, Mike D’Antoni l’allenatore e James Harden il potentissimo fulcro offensivo a guida di un sistema eliocentrico fatto di isolamenti (14.5% di frequenza di possessi, primi a +4.0 sui Thunder secondi) e tiri da tre punti (42.3 a partita, +6.6 sui Nets al secondo posto). Era anche la stagione in cui la franchigia andò più lontano in postseason, portando i Golden State Warriors di Curry, Thompson, Green e Durant a gara 7 delle finali di Conference. Sì, è la serie caratterizzata dal fatidico infortunio a Chris Paul in Gara-5 e del 7 su 44 da dietro l’arco nell’ultima gara casalinga, di cui 27 consecutive. Dopo non aver più superato le semifinali ad Ovest nei due anni successivi, la squadra è stata smantellata a partire dai ruoli di GM e head coach fino alla trade che ha portato James Harden a comporre i Big Three ai Brooklyn Nets con Kyrie Irving e Kevin Durant.