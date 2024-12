Nerdpool.it - Funko Fusion arriva su Nintendo Switch e PlayStation 4

Leggi su Nerdpool.it

10:10 Games, in collaborazione con, Inc. e Universal Products & Experiences, ha annunciato che, il videogioco action-adventure che celebra alcuni dei più famosi brand della cultura pop, è ora disponibile in versione digitale su4 e.In, i giocatori possono esplorare una moltitudine di mondi ispirati a iconici film, serie tv, fumetti e videogiochi, inclusi Jurassic World, Lo squalo, Ritorno al futuro, La Cosa, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, Xena – Principessa guerriera, The Umbrella Academy, Masters of the Universe, e molti altri! Un’avventura imperdibile, costellata da nemici da battere ed enigmi da risolvere, perre a sconfiggere il malvagio Eddy.Da quando èto sul mercato, a settembre,ha espanso il suo roster di personaggi giocabili grazie a un DLC gratuito, che include Sun Wukong, il Dr.