Firenze in scena ‘La tregua di Natale’ | fiaba tratta da una storia vera

, 6 dicembre 2024 – Una splendidaper le feste,da una, per raccontare la cultura di pace a ragazzi, ragazze e famiglie. Domenica 8 dicembre al Teatro Cantiere Florida di(via Pisana 111 Rosso), nell’ambito del cartellone dedicato al pubblico in erba “Il Florida dei piccoli” a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale, andrà in“Ladi Natale”, lavoro di compagnia Anfiteatro adatto dagli 11 ai 16 anni che racconta di quando al confine tra Francia e Belgio, nel pieno della prima guerra mondiale, i soldati dei due schieramenti – inglesi e tedeschi, impantanati in una logorante guerra di posizione nella disumana condizione delle trincee – decisero di sospendere i combattimenti per celebrare la vigilia di Natale. Appuntamento alle 17.30 per scoprire questa vicenda quasi ignorata dai libri dima narrata più volte dalla letteratura e dal cinema, che ci ricorda come i gesti degli uomini, pur nella loro semplicità, possano assumere grandezze assoluta.