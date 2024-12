Quotidiano.net - Feste da prendere a morsi e sorsi

Dal maestro dei lievitati Maestro della pizza e non soltanto. Perché anche quest'anno Diego Vitagliano sforna il suo panettone «che nasce per onorare appieno il lavoro e la ricerca sugli impasti e le lievitazioni». Cinque le varianti proposte dal maestro napoletano, tutte realizzate con lievito madre e materie prime di alta qualità: classico, con triplo cioccolato, al caffè, con albicocca Pellecchiella del Vesuvio e poi c'è anche la versione salata in collaborazione con Levoni. Sette piacevoli sorprese Interessanti le proposte che arrivano da Agostino Arioli – mastro birraio di trentennale esperienza – che per lelancia Birrificio Italiano Spirits, una linea di sette nuovi distillati: un amaro, un gin, un aperitivo e quattro distillati di birra – bierbrand. Una proposta creativa studiata per andare incontro al palato degli appassionati bevitori di birra.