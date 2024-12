Lanazione.it - Cucina Pisa, fra cibo e storia

Non è un libro di ricette ma anche sì. Non è una guida per gastronauti ma anche sì. Non è un saggio storico e forse non è neppure un libro. Ed allora cosa si presenta questa sera alle 21.30 alla Gipsoteca di Piazza San Paolo all’Orto? Si presenta "Muggini e stelle Michelin" l’ennesima pepita setacciata dallapolverosa dalla redazione di Seconda cronaca. Questa volta però, il setaccio è nelle mani del cofondatore della rivista, Antonio Petrolino, ingegnere e giornalista che miscela il fiuto e la curiosità del reporter con la nettezza di un ingegnere. Petrolino cosa ci proponi come entré dello chef? "Ad esempio, l’avere ricostruito tutta ladella pizzana. Praticamente viene fuori che tutte, tutte le pizzerie della pizzana in teglia discendono da due ragazzi che negli anni Venti del Novecento, si sono trasferiti da Altopascio, a