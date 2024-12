Lettera43.it - Corea del Sud, il partito di Yoon gli volta le spalle: «È un grave pericolo, va sospeso»

Continua il caos istituzionale indel Sud, dopo il tentativo fallito del presidenteSuk-yeol di imporre la legge marziale. Negli ultimi tre giorni migliaia di cittadini hanno sfilato per le strade di Seul chiedendo le dimissioni di, mentre le opposizioni hanno presentato una mozione di impeachment per tentare di deporre il presidente nel caso in cui non facesse un passo indietro prima del voto. E adesso anche il suo, il People Power Party, lo sta abbandonando, sostenendo l’iniziativa delle opposizioni di messa in stato d’accusa. Il presidente deve essere «subito dalle sue funzioni» perché costituisce «un» per i cittadini, ha affermato Han Dong-hoon, leader delal governo.Han Dong-hoon (Getty Images).Han: «ha ordinato l’arresto di importanti politici, va»Han Dong-hoon ha rivelato cheha ordinato l’arresto di importanti politici durante il blitz sulla legge marziale poi fermato dal parlamento.