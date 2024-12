Terzotemponapoli.com - Coppa Italia – Lazio-Napoli 3-1 La Lazio va avanti

3-1 – Cronaca e tabellino della partita CRONACANoslin, con una tripletta, abbatte il(goal di Simeone) e spedisce laai quarti. Zaccagni sbaglia un rigore.Il turnover totale non dà ragione a Conte. Anzi.per lunghi tratti si vede solo lain confusione nella fase difensiva e sempre in affanno a centrocampo.Laavanza ai quarti di finale didove ad attenderla ci sarà la vincente della sfida tra Inter e Udinese che è in programma il 19 dicembre.Da una parte del campo i biancocelesti che arrivano alla sfida dopo aver perso per tre a uno in casa del Parma nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Baroni con la sconfitta rimediata in casa dei ducali ha interrotto la striscia di otto partite senza perdere.