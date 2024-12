Terzotemponapoli.com - Conte: “Scelte ponderate, stagione lunga davanti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

di formazione e gestione della rosaAntonio, allenatore del Napoli, ha spiegato le suedi formazione nella conferenza stampa successiva alla sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia. “Non abbiamo giocato per perdere”, ha esordito, difendendo la decisione di schierare alcuni giocatori meno utilizzati. Secondo il tecnico, questa strategia è stata necessaria per valutare il contributo di chi non è titolare fisso, considerando anche la lunghezza della. “Non possiamo farci il segno della croce e sperare che nessuno si faccia male“, ha dichiarato, sottolineando come solo un infortunio muscolare sia finora occorso nella rosa.La decisione, pur rischiosa, era stata già adottata con successo contro il Palermo, eha ribadito che il Napoli è stato competitivo nonostante l’eliminazione: “La partita è stata molto equilibrata, a livello di tiri e possesso non sono stati superiori”.