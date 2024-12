Biccy.it - Come sta Gustavo Rodriguez, parlano medici e testimoni

Leggi su Biccy.it

Ieri mattinaè rimasto vittima di un grave incendio in un capannone utilizzatodeposito a Gallarate. L’incendio è divampato in pochi minuti, il padre di Belen e Cecilia è riuscito a fuggire dalla struttura in fiamme ed è stato trasportato al centro ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano.Oggi pomeriggio Cecilia ha rotto il silenzio e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto del padre scattata al matrimonio dello scorso giugno con Ignazio Moser. L’ex gieffina ha scritto: “Forza papà“. Sotto al post è arrivato anche il commento di Veronica Cozzani, madre di Cecilia, che ha pubblicato un cuore rosso e ha scritto: “Andiamo ce la fai“.Fan Page poco fa ha fatto sapere cheall’inizio è stato portato soccorso dal personale del 118, intubato e portato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, solo in un secondo momento è stato trasferito al Niguarda, perché le ustioni erano gravi e perché presentava anche una brutta intossicazione.